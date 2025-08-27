Santo Tomé presente en la movilización: jubilados municipales reclamaron que la Caja quede en manos de los aportantes

Por Santotomealdía



Los jubilados municipales de nuestra ciudad, agrupados en la ASTEOM, participaron este miércoles de la movilización provincial frente a la Caja de Jubilaciones en Santa Fe, en defensa del sistema previsional y contra la reforma impulsada por el Gobierno.

El referente local, Osvaldo Cruz, fue contundente en su mensaje: “De ninguna manera permitiremos que nuestra Caja de Jubilaciones sea un botín de guerra de los distintos intereses políticos del gobierno de turno. Exigimos al gobernador Maximiliano Pullaro que cumpla con su compromiso y que en el nuevo texto de la Constitución se exprese taxativamente que la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe es intransferible”.

En la misma línea, Cruz subrayó que el reclamo es compartido por activos y pasivos del sector municipal: “No bajaremos los brazos hasta el logro del objetivo. Tienen que determinar fehacientemente y sin lugar a dudas que la Caja sigue en manos de sus verdaderos dueños, es decir, nosotros”.

La participación de los jubilados municipales se enmarca en un plan de acción conjunto que busca presionar a la Convención Constituyente, que este viernes debatirá el polémico artículo 21 sobre el sistema previsional. El temor de los gremios es que la utilización del término “indelegable” en el dictamen habilite, en el futuro, un eventual traspaso de la Caja al sistema nacional.

Con su presencia en la marcha, los jubilados municipales de nuestra ciudad ratificaron su compromiso en la defensa de la Caja de Jubilaciones y advirtieron que continuarán movilizados hasta obtener una definición clara en el texto constitucional.