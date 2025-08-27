Trump convocó una “gran reunión” en la Casa Blanca para definir el futuro de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará este miércoles una reunión en la Casa Blanca destinada a presentar un plan integral para la etapa posterior al conflicto en Gaza, según confirmó su enviado especial Steve Witkoff.

“Tenemos una gran reunión en la Casa Blanca mañana, presidida por el presidente, y es sobre un plan muy completo que estamos elaborando para el día después”, declaró Witkoff en una entrevista con Fox News. Sin embargo, no ofreció detalles sobre el contenido del plan ni sobre los funcionarios o invitados que asistirán al encuentro.

El anuncio se produce en un contexto de incertidumbre respecto a la evolución del conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamás, que comenzó en octubre de 2023 tras un ataque del grupo islamista que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según cifras oficiales.

Durante una reunión de gabinete celebrada este martes, Trump afirmó que no ve un final concluyente a corto plazo para el conflicto. “No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo”, respondió ante la prensa, en contraste con sus declaraciones del día anterior, cuando se mostró optimista sobre una posible solución.

Por otro lado, la organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que el Ejército de Estados Unidos podría enfrentar consecuencias legales por brindar asistencia a las fuerzas armadas de Israel, implicadas en denuncias por crímenes de guerra en Gaza.

El grupo Hamás, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007, es considerado una organización terrorista por Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y otros países.

La reunión de este miércoles en Washington aparece como un intento de la Administración Trump por tomar la iniciativa diplomática en un conflicto que, según su entorno, podría continuar durante 2026 si no se logran acuerdos internacionales sólidos.