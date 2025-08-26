La Convención Reformadora inicia el debate en el pleno sobre los dictámenes parciales

La Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe entrará esta semana en una etapa central de su trabajo. Tal como fue acordado por la Comisión de Labor Parlamentaria, se definió el cronograma de sesiones plenarias en el que se debatirán los dictámenes parciales elaborados por las comisiones temáticas.

Las primeras sesiones están previstas para este miércoles 27 y viernes 29 de agosto, y allí se tratarán los textos correspondientes a los capítulos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Funcionamiento del Estado. Los dictámenes serán sometidos a votación en el pleno y, una vez aprobados, serán remitidos a la Comisión Redactora, que tendrá la responsabilidad de ordenarlos y darles coherencia dentro del cuerpo definitivo de la nueva Constitución Provincial.

Todas las sesiones se realizarán a las 14 horas, precedidas por la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria a las 12, en la que se definirán los aspectos organizativos de cada jornada.

De esta manera, la Convención se encamina a la etapa decisiva de discusión y validación de los textos que conformarán la futura Carta Magna santafesina.