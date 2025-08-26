ASTEOM definió que el paro de este viernes será sin asistencia a los lugares de trabajo

Por Santotomealdía

La comisión directiva de ASTEOM definió este martes que la modalidad del paro de este viernes 29 de agosto será sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida se enmarca en el plan de lucha provincial dispuesto por la FESTRAM, tras el rechazo de la propuesta salarial presentada por intendentes y presidentes comunales.

En cuanto al paro de 48 horas previsto para el jueves 4 y viernes 5 de septiembre, el gremio local resolvió que su modalidad será definida al inicio de esa semana, ya que se aguardan definiciones de la Federación respecto a la posibilidad de realizar movilizaciones en algunos puntos de la provincia.

Cabe recordar que, en declaraciones realizadas la semana pasada a Radio Nova 97.5, antes del plenario de FESTRAM, desde ASTEOM ya habían adelantado su postura de rechazo a la oferta salarial. En esa oportunidad, señalaron que el ofrecimiento “no permite discutir” y que los intendentes “manejan las paritarias de forma autoritaria”.

En este contexto, habrá que estar atentos a la respuesta de los intendentes frente a las medidas de fuerza: si optan por retomar el diálogo en la mesa paritaria o si, por el contrario, cierran la negociación y definen aumentos por decreto, como ya ocurrió en el ámbito provincial.