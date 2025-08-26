Interés General — 26.08.2025 —
ASTEOM definió que el paro de este viernes será sin asistencia a los lugares de trabajo
La conducción del gremio local también evaluará el lunes cómo se implementará el paro de 48 horas previsto para la próxima semana, a la espera de definiciones de FESTRAM sobre posibles movilizaciones.
Por Santotomealdía
La comisión directiva de ASTEOM definió este martes que la modalidad del paro de este viernes 29 de agosto será sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida se enmarca en el plan de lucha provincial dispuesto por la FESTRAM, tras el rechazo de la propuesta salarial presentada por intendentes y presidentes comunales.
En cuanto al paro de 48 horas previsto para el jueves 4 y viernes 5 de septiembre, el gremio local resolvió que su modalidad será definida al inicio de esa semana, ya que se aguardan definiciones de la Federación respecto a la posibilidad de realizar movilizaciones en algunos puntos de la provincia.
Cabe recordar que, en declaraciones realizadas la semana pasada a Radio Nova 97.5, antes del plenario de FESTRAM, desde ASTEOM ya habían adelantado su postura de rechazo a la oferta salarial. En esa oportunidad, señalaron que el ofrecimiento “no permite discutir” y que los intendentes “manejan las paritarias de forma autoritaria”.
En este contexto, habrá que estar atentos a la respuesta de los intendentes frente a las medidas de fuerza: si optan por retomar el diálogo en la mesa paritaria o si, por el contrario, cierran la negociación y definen aumentos por decreto, como ya ocurrió en el ámbito provincial.