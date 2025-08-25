Interés General — 25.08.2025 —
FESTRAM rechazó la oferta: paro de 24 horas este viernes y otro de 48 horas la semana próxima
La Federación resolvió un paro de 24 horas para este viernes 29 de agosto y otro de 48 horas, con movilizaciones, para el 4 y 5 de septiembre. El gremio local ya había anticipado su postura de rechazo.
Por Santotomealdía
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) resolvió este lunes rechazar la propuesta salarial presentada por intendentes y presidentes comunales y dispuso el inicio de un plan de lucha provincial.
Las medidas consisten en un paro total de actividades por 24 horas el próximo viernes 29 de agosto y un paro de 48 horas, con movilizaciones, para el jueves 4 y viernes 5 de septiembre. En su comunicado oficial, la Federación remarcó: “La modalidad será resuelta por cada sindicato en su jurisdicción”.
La propuesta salarial de los intendentes contemplaba un incremento total del 7% en seis meses, distribuido de manera escalonada: 1,5% en julio, 1,5% en agosto, y 1% en septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
En nuestra ciudad, el sindicato ASTEOM ya había anticipado que llevaría al plenario una postura de rechazo, al considerar que el ofrecimiento “no permite discutir” y que los intendentes “manejan las paritarias de forma autoritaria”.
Por otra parte, desde el gremio local recordaron que la regional centro-norte de FESTRAM definió acompañar este miércoles en Santa Fe la manifestación de los gremios docentes frente a la Caja de Jubilaciones.