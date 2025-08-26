River ganaba en Lanús y se lo empataron en el final

River igualó 1-1 frente a Lanús este lunes, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez. Con este resultado, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo alcanzó los 12 puntos y quedó como único líder del grupo, con una unidad de ventaja sobre Vélez.

El lateral derecho Gonzalo Montiel fue el autor del gol del Millonario, a los 32 minutos del segundo tiempo, mientras que Rodrigo Castillo marcó el empate para el local en tiempo de descuento, a los 50 minutos del mismo periodo.

Fue un partido de pocas emociones, en el que Lanús generó las chances más claras durante el primer tiempo, exigiendo en varias oportunidades al arquero Franco Armani, quien fue clave para mantener la igualdad parcial.

En el inicio del encuentro, Miguel Ángel Borja tuvo una ocasión inmejorable para abrir el marcador, pero no logró concretar. A partir de allí, el equipo del sur bonaerense tomó el protagonismo y estuvo cerca de romper el cero.

En el segundo tiempo, una jugada preparada desde un córner permitió a River abrir el marcador: Maximiliano Salas combinó con Juan Fernando Quintero, quien lanzó un centro al segundo palo. Allí apareció Giuliano Galoppo, que asistió de cabeza a Montiel para el 1-0 parcial.

Cuando el triunfo parecía asegurado para el conjunto de Núñez, Lanús encontró el empate en los minutos finales. Rodrigo Castillo aprovechó una pelota suelta en el área y definió con precisión para vencer nuevamente a Armani y establecer el 1-1 definitivo.

Con este empate, Lanús suma su tercer partido sin ganar en el torneo, tras un inicio perfecto con tres victorias consecutivas. Sin embargo, el equipo de Mauricio Pellegrino atraviesa un buen momento internacional, tras haber logrado la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por el lado de River, el próximo compromiso será este jueves ante Unión, desde las 21:15, por los octavos de final de la Copa Argentina. Luego, el domingo 31 de agosto, recibirá a San Martín de San Juan a partir de las 19:15 por el campeonato local.