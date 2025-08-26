La Convención Reformadora comenzó la redacción de la nueva Constitución

La Convención Reformadora de la provincia de Santa Fe ingresó este lunes en una nueva etapa: la redacción del nuevo texto constitucional, a partir de los dictámenes elaborados por las comisiones temáticas. La tarea estará a cargo de la Comisión Redactora, que deberá transformar esos insumos en propuestas concretas para su debate en el pleno.

Durante la primera jornada de trabajo, los convencionales analizaron los artículos habilitados por la Ley de Necesidad de la Reforma hasta el Capítulo VI de la actual Constitución, repasando las sugerencias de modificación formuladas por cada comisión. En ese marco, cada bloque realizó aportes con el fin de consensuar la mejor redacción posible.

Según informaron fuentes legislativas, la Comisión Redactora retomará sus reuniones este martes a las 10, con la participación de los miembros de las comisiones de Funcionamiento del Estado, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, con el objetivo de revisar y afinar algunos de los dictámenes ya ingresados.

La función de esta comisión es proponer los textos definitivos sobre cada uno de los temas abordados, los cuales luego serán tratados en el pleno de la Convención, donde se definirá su aprobación e incorporación al texto final de la nueva Carta Magna provincial.

Con este paso, el proceso reformador ingresa en una etapa decisiva, orientada a plasmar en un proyecto integral el trabajo de escucha, participación y debate llevado adelante en los últimos meses.

La Comisión Redactora está presidida por Joaquín Blanco (Unidos para Cambiar Santa Fe), e integrada por Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad) como vicepresidente y Patricia Boni (Más para Santa Fe) como secretaria.