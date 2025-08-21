ASTEOM anticipó su rechazo la propuesta salarial: “Con este ofrecimiento no se puede discutir”

Por Santotomealdía



ASTEOM anticipó su rechazo a la propuesta salarial presentada por los intendentes y presidentes comunales, y definió que llevará una postura de conflicto al plenario de secretarios generales convocado por FESTRAM. Así lo expresó su secretario general, Ignacio Donna, quien consideró que la oferta “no permite discutir” y denunció que los intendentes “manejan las paritarias de forma autoritaria”.

Si bien ASTEOM no participó directamente en la mesa paritaria —ya que esa instancia está conformada por representantes de FESTRAM—, el dirigente gremial señaló que la propuesta será analizada en el plenario del próximo lunes, y anticipó que el sindicato de los trabajadores municipales de nuestra ciudad propondrá “tomar medidas”.

Tal como informó nuesro medio este miércoles, el ofrecimiento consiste en un incremento del 7% para el segundo semestre, distribuido de forma escalonada: 1,5% en julio, 1,5% en agosto, y 1% en cada uno de los meses restantes hasta diciembre. A diferencia del acuerdo alcanzado por los estatales y docentes provinciales, los municipales no recibirían una suma fija garantizada, como los $40.000 por trimestre ofrecidos a otros sectores públicos.

En declaraciones realizadas en el programa Cómo seguimos por Radio Nova 97.5, Donna advirtió que la propuesta es insuficiente y remarcó que “la inflación de julio dio 1,9% y nos están ofreciendo 1,5%. Además, el acumulado inflacionario de enero a julio fue del 18,6%, y nosotros hasta junio recibimos un 13%. Estamos claramente por debajo de los índices oficiales”.

"Es una imposición"

El dirigente también criticó el mecanismo de la negociación: “Estamos yendo a reuniones paritarias donde se escucha solamente una oferta. No es una discusión, es una imposición”, afirmó, y agregó: “Las paritarias se manejan de forma autoritaria: te imponen un aumento, y si no lo aceptás, te quieren pagar por defecto. Ya lo vivimos hace unos meses”.

Uno de los puntos más sensibles para ASTEOM es la ausencia de una suma fija garantizada, como la que sí fue contemplada por el gobierno provincial para los estatales. “Si hubieran asegurado $40.000, eso significaría más de un 5% de aumento para las categorías iniciales. No es lo mismo un 1,5% que un 5%”, explicó Donna.

En ese sentido, también señaló que las categorías más altas vienen muy afectadas en los últimos acuerdos, porque “no reciben los mismos porcentajes y no acompañan los datos inflacionarios. Las bajas, con montos mínimos garantizados, al menos lo empatan”.

La postura del gremio de nuestra ciudad es clara: “Nosotros vamos a llevar la posición de Santo Tomé de tomar medidas”, aseguró Donna. “La pérdida no es solo de estos meses, sino que se arrastra desde hace tres o cuatro años. Ya nos ajustaron de todos lados y quieren seguir ajustándonos”.

La próxima instancia será el lunes 25 de agosto, cuando se realice el plenario de secretarios generales de FESTRAM. Allí se evaluará formalmente la propuesta y se definirá si los trabajadores municipales aceptan o rechazan el ofrecimiento.