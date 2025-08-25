Gaza: cuatro periodistas murieron en un ataque israelí contra un hospital

Por Santotomealdía



Un nuevo episodio de violencia en la Franja de Gaza dejó un saldo de al menos 15 personas muertas, entre ellas cuatro periodistas, tras un bombardeo israelí contra el hospital Nasser, ubicado en el sur del territorio palestino. Así lo informaron este lunes las autoridades de la Defensa Civil de Gaza, mediante un comunicado oficial.

Las víctimas fatales entre la prensa fueron identificadas como Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia Reuters), Mohamed Salama (Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (reportera de AP y otros medios), y Moaz Abu Taha (NBC). Además, otro reportero gráfico de Reuters, Hatem Khaled, resultó herido.

Al Jazeera confirmó la muerte de su camarógrafo a través de una publicación en X, en la que detallaron que Mohammad Salama perdió la vida en el bombardeo al hospital Al Nasser, ubicado en Jan Yunis. Por su parte, Reuters también confirmó la pérdida de uno de sus trabajadores.

Este nuevo ataque ocurre en un contexto de conflicto que ya lleva casi un año, tras el inicio de la ofensiva militar israelí, en respuesta al atentado del 7 de octubre de 2023, perpetrado por el grupo Hamás, considerado organización terrorista por varios países.

Desde entonces, la Franja de Gaza se ha convertido en uno de los escenarios más letales para la prensa en décadas, según lo advierte el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). El organismo ha registrado una creciente cantidad de víctimas fatales entre trabajadores de medios desde el inicio de la guerra.

