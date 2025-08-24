La Expo Salud 2025 ofreció controles y actividades gratuitas para toda la familia

La plaza Libertad fue el escenario este sábado de la primera edición de la Expo Salud 2025, un evento comunitario que convocó a vecinos de todas las edades con el objetivo de promover hábitos saludables y brindar herramientas de prevención.

La actividad fue organizada por la Municipalidad, en conjunto con el Espacio Nuevo Tiempo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y contó con la colaboración de profesionales del Sanatorio Adventista del Plata y estudiantes de la Universidad Adventista del Plata.

Durante la jornada, los asistentes pudieron acceder de manera gratuita a controles de peso, altura, presión arterial, glucemia y flujo respiratorio, además de evaluaciones de aptitud física. También se desarrollaron charlas de nutrición, entrevistas personalizadas y demostraciones prácticas de hidroterapia y masajes antiestrés, que despertaron gran interés entre los participantes.

La ciudad vivió la primera edición de la Expo Salud 2025 en plaza Libertad. (Foto: MST)

Los más chicos tuvieron su espacio en la Expo Kids, donde disfrutaron de juegos, actividades educativas y dinámicas de concientización sobre el cuidado del cuerpo y la importancia de la prevención desde la infancia.

Con una propuesta variada y un clima de encuentro comunitario, la Expo Salud 2025 se consolidó como un ámbito de aprendizaje y bienestar para toda la familia, reafirmando el compromiso del municipio con la promoción de la salud y la calidad de vida de los vecinos.