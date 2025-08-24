Sociedad — 24.08.2025 —
La Expo Salud 2025 ofreció controles y actividades gratuitas para toda la familia
La propuesta fue organizada por la Municipalidad junto a instituciones religiosas y educativas. Hubo controles médicos gratuitos, charlas, demostraciones y un espacio especial para los niños.
La plaza Libertad fue el escenario este sábado de la primera edición de la Expo Salud 2025, un evento comunitario que convocó a vecinos de todas las edades con el objetivo de promover hábitos saludables y brindar herramientas de prevención.
La actividad fue organizada por la Municipalidad, en conjunto con el Espacio Nuevo Tiempo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y contó con la colaboración de profesionales del Sanatorio Adventista del Plata y estudiantes de la Universidad Adventista del Plata.
Durante la jornada, los asistentes pudieron acceder de manera gratuita a controles de peso, altura, presión arterial, glucemia y flujo respiratorio, además de evaluaciones de aptitud física. También se desarrollaron charlas de nutrición, entrevistas personalizadas y demostraciones prácticas de hidroterapia y masajes antiestrés, que despertaron gran interés entre los participantes.
Los más chicos tuvieron su espacio en la Expo Kids, donde disfrutaron de juegos, actividades educativas y dinámicas de concientización sobre el cuidado del cuerpo y la importancia de la prevención desde la infancia.
Con una propuesta variada y un clima de encuentro comunitario, la Expo Salud 2025 se consolidó como un ámbito de aprendizaje y bienestar para toda la familia, reafirmando el compromiso del municipio con la promoción de la salud y la calidad de vida de los vecinos.