Unión empató con Huracán y ahora piensa en la Copa Argentina

Por Santotomealdía



En el estadio 15 de Abril, Unión empató este domingo 1-1 con Huracán en un encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El Tate reaccionó en el complemento y logró rescatar un punto ante su gente.

El conjunto visitante abrió el marcador a los 43 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Hugo Nervo, en una etapa inicial que se inclinó a favor del Globo pese a sufrir la expulsión de Fabio Pereyra por doble amonestación.

Ya en el complemento, Unión salió decidido y encontró rápidamente la igualdad. A los 5 minutos, Marcelo Estigarribia conectó de cabeza un centro de Mateo Del Blanco y estableció el 1-1. La jugada desató polémica por un posible fuera de juego, pero el gol fue convalidado.

La paridad en el resultado reflejó lo ocurrido en el juego: Huracán fue más en la primera parte, mientras que Unión dominó el segundo tiempo y estuvo cerca de quedarse con la victoria.

Ahora, al equipo rojiblanco le espera una semana exigente. El próximo jueves 28 de agosto se enfrentará a River en los octavos de final de la Copa Argentina, y el domingo 31 visitará a Racing en Avellaneda, por la séptima fecha del Clausura.