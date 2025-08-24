Récord histórico de calor en España: 16 días de temperaturas extremas

España registró en agosto la ola de calor más intensa desde que existen registros, según informó este domingo la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El fenómeno, que se extendió durante 16 días, superó incluso a la ola de calor de julio de 2022, hasta ahora considerada la más extrema.

Entre el 8 y el 17 de agosto se vivió en el país ibérico el conjunto de diez días consecutivos más cálido desde, al menos, 1950, según detalló la agencia meteorológica en la red social X. Durante esos días, las temperaturas estuvieron en promedio 4,6 °C por encima de los valores máximos normales de una ola de calor.

La anterior ola récord, en julio de 2022, había presentado una anomalía térmica de 4,5 °C. Desde 1975, en España se han registrado 77 olas de calor, pero cinco de las seis más severas ocurrieron desde 2019, lo que para AEMET refleja un agravamiento sostenido de estos fenómenos.

Según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III, al menos 1.100 muertes pueden atribuirse directamente a esta última ola de calor, lo que representa casi el triple de las registradas durante el episodio de julio pasado.

Además, el calor extremo fue un factor determinante en los incendios forestales que afectan actualmente a España y Portugal. El fuego ya provocó la muerte de ocho personas —cuatro en cada país— y la destrucción de más de 400.000 hectáreas en ambos territorios.