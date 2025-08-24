Liga Santafesina: Academia ganó como visitante y cerró un gran Torneo Apertura

Por Santotomealdía



Este sábado se disputó la última fecha del Torneo Apertura de la Primera A de la Liga Santafesina de Fútbol, y los equipos de nuestra ciudad tuvieron realidades dispares en el cierre del campeonato. Academia AC se impuso como visitante ante Deportivo Nobleza, mientras que Independiente volvió a caer y concluyó una campaña por debajo de las expectativas.

El conjunto académico cerró su participación con un triunfo por 1 a 0 en condición de visitante, con gol del colombiano Haiverson Mosquera, consolidando una campaña destacada en la que sumó buenos resultados en su debut en la máxima categoría.

Por su parte, Independiente cayó 2 a 1 en su cancha ante Náutico El Quillá, pese al tanto convertido por Gabriel Santos, y culminó un torneo alejado del protagonismo que buscaba al inicio de la temporada.

En lo más alto de la tabla, la fecha dejó un desenlace abierto: Colón de San Justo y Sanjustino ganaron sus partidos y terminaron igualados en el primer puesto, por lo que el campeón se definirá en un partido desempate que se jugará el próximo miércoles a las 21 horas, en estadio a confirmar.

Los de San Justo vencieron como visitantes a Vecinal Gálvez por 1 a 0 con gol de Claudio Albarracín, mientras que Sanjustino goleó 5 a 0 a Pucará, con cuatro goles de Nehemías González y uno de Matías Benegas, confirmando así su poderío ofensivo.

Este lunes, la Liga Santafesina confirmará los detalles del primer duelo definitorio entre Matadores y Conquistadores, que ya se habían enfrentado en finales anteriores, aunque en el ámbito de la Liga Sanjustina.