El Gobierno autorizó contratos por $1.471 millones con la droguería investigada por coimas

En lo que va de 2025, hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Nación adjudicaron compras por un total de $1.471.368.074,74 a la droguería Suizo Argentina S.A., una firma que se encuentra bajo investigación judicial por presunto pago de coimas. Las adquisiciones se concretaron pese a que en 2024, el PAMI desestimó ofertas de la empresa por “condiciones de pago irregulares”.

La información surge de expedientes de compras oficiales del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, y da cuenta de al menos tres operaciones realizadas entre febrero y junio de este año.

La contratación de mayor volumen corresponde al Hospital Posadas, que el 5 de mayo adjudicó $1.460.919.400,84 a Suizo Argentina S.A. para la provisión de insumos descartables varios con aparatología a préstamo, según consta en el expediente EX-2025-39542090-APN-DCYC#HP.

Por su parte, el Hospital Baldomero Sommer concretó dos compras adicionales. La primera, el 20 de febrero, por $4.643.977,00 para la adquisición de antibióticos y antiasmáticos (EX-2025-11010837-APN-DACMYSG#HNDBS), y la segunda, el 2 de junio, por $5.804.696,90 destinada a la provisión urgente de antidiarreicos, analgésicos y dipirona, entre otros medicamentos (EX-2025-55907421-APN-DACMYSG#HNDBS).

El monto total de las contrataciones equivale a 1,131 millones de dólares al tipo de cambio oficial de $1.300 por dólar vigente en el momento de las operaciones.

Estas adjudicaciones se realizaron en paralelo al proceso judicial que involucra a Suizo Argentina S.A., aunque hasta el momento no hubo comunicaciones oficiales del Ministerio de Salud respecto a su continuidad como proveedor del Estado.

*Con información de Noticias Argentinas.