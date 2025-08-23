Colón no pudo sostener la ventaja y empató con Chacarita

En el debut de Ezequiel Medrán como entrenador, Colón empató 1 a 1 con Chacarita en el estadio Brigadier López. Aunque el punto sirve para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas, el equipo sigue sin lograr una victoria y permanece en la zona baja de la tabla de la Primera Nacional.

El Sabalero mostró una versión más sordenada, con mayor entrega y compromiso colectivo. Además, varios jugadores que venían con un rendimiento bajo levantaron su nivel, como es el caso de Ignacio Lago, autor del gol rojinegro, y Nicolás Talpone, que tuvo un buen desempeño.

El gol de Colón llegó a los 19 minutos del primer tiempo, cuando Lago conectó un gran remate desde afuera del área que se metió junto al palo, desatando el festejo en el Centenario. El equipo local dominó las acciones en la primera parte y se fue al descanso con una ventaja parcial de 1-0.

En el segundo tiempo, Colón mantuvo el control durante varios minutos, pero Chacarita aprovechó una de sus pocas chances: a los 25 minutos, el experimentado Víctor Figueroa marcó un golazo de tiro libre para igualar el encuentro. El impacto del empate se sintió en el conjunto rojinegro, que perdió precisión y ya no pudo imponerse en el juego.

Pese a que la visita terminó con nueve hombres, por las expulsiones de Errecalde y Ortíz, Colón no logró aprovechar la superioridad numérica. El equipo intentó pero le faltó claridad en los metros finales.

Con este resultado, el Sabalero suma 28 puntos y no consigue despegar en la tabla. El próximo compromiso será el sábado frente a Defensores de Belgrano, en condición de visitante, por la Fecha 29 del campeonato.