La Convención Reformadora presentó 105 dictámenes y avanza hacia la redacción final

Durante la semana, las comisiones temáticas de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe concluyeron una etapa central de su labor con la presentación de un total de 105 dictámenes, que reflejan la intensidad del debate llevado adelante en las últimas semanas.

De acuerdo a lo informado, 36 de esos dictámenes corresponden a mayorías, mientras que el resto fueron elaborados por las distintas fuerzas políticas y convencionales constituyentes. El proceso estuvo marcado por la búsqueda de consensos, aunque también quedaron expresadas las diferencias entre los distintos bloques.

Las cinco comisiones temáticas –Declaraciones, Derechos y Garantías; Funcionamiento del Estado; Poder Judicial y otros órganos constitucionales; Poder Legislativo y Ejecutivo; y Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial– mantuvieron un amplio esquema de participación y apertura. Convocaron a especialistas para aportar miradas técnicas y académicas, y desarrollaron audiencias públicas en distintos puntos de la provincia, que permitieron la intervención de instituciones y ciudadanos.

Con la presentación de los dictámenes, la Convención Reformadora avanza hacia una nueva etapa. El próximo lunes comenzará a sesionar la Comisión Redactora, encargada de unificar los textos y definir los documentos que se llevarán al pleno para su tratamiento.

El objetivo final del proceso es dotar a la provincia de una Constitución moderna y actualizada, que contemple nuevos derechos, fortalezca las instituciones y se adecúe a las transformaciones sociales y a las demandas contemporáneas.