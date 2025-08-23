Trabajos de mantenimiento y mejoras en un espacio de barrio Chaparral

En el marco de las celebraciones por el Mes de la Niñez, la Municipalidad avanza con la puesta en valor de la plazoleta Juan Manuel de Rosas, ubicada en el barrio Chaparral.

Los trabajos son ejecutados por cuadrillas municipales e incluyen mantenimiento de juegos, mejoras en los lugares de esparcimiento y tareas generales de conservación, con el objetivo de ofrecer a las familias un espacio renovado para el encuentro y la recreación.

La iniciativa se enmarca en una agenda más amplia de propuestas organizadas por el Municipio durante todo el Mes de la Infancia, con actividades recreativas y culturales en distintos barrios de la ciudad.

De esta manera, el gobierno local busca fortalecer la vida comunitaria y generar ámbitos de integración y disfrute para niños, niñas y sus familias, promoviendo a la vez la mejora continua de los espacios públicos.