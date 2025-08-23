Sábado 23 de agosto de 2025

Sociedad — 23.08.2025 —

Trabajos de mantenimiento y mejoras en un espacio de barrio Chaparral

Los trabajos en la plazoleta Juan Manuel de Rosas forman parte de la agenda de actividades que se desarrollan en distintos barrios de la ciudad para celebrar el Mes de la Infancia.

En el Mes de la Niñez, la Municipalidad pone en valor la plazoleta Juan Manuel de Rosas. (Foto: MST)
En el Mes de la Niñez, la Municipalidad pone en valor la plazoleta Juan Manuel de Rosas. (Foto: MST)

En el marco de las celebraciones por el Mes de la Niñez, la Municipalidad avanza con la puesta en valor de la plazoleta Juan Manuel de Rosas, ubicada en el barrio Chaparral.

Los trabajos son ejecutados por cuadrillas municipales e incluyen mantenimiento de juegos, mejoras en los lugares de esparcimiento y tareas generales de conservación, con el objetivo de ofrecer a las familias un espacio renovado para el encuentro y la recreación.

La iniciativa se enmarca en una agenda más amplia de propuestas organizadas por el Municipio durante todo el Mes de la Infancia, con actividades recreativas y culturales en distintos barrios de la ciudad.

De esta manera, el gobierno local busca fortalecer la vida comunitaria y generar ámbitos de integración y disfrute para niños, niñas y sus familias, promoviendo a la vez la mejora continua de los espacios públicos.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward