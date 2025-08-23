Deportes — 23.08.2025 —
Con el estreno de Medrán, Colón busca cortar la racha negativa ante Chacarita
Tras cuatro derrotas consecutivas, Colón afronta un partido clave este sábado en el Brigadier López. Con el debut de Ezequiel Medrán como entrenador, el equipo intentará reencontrarse con la victoria frente a Chacarita.
Colón tendrá esta tarde un compromiso decisivo en el estadio Brigadier López. El equipo rojinegro recibirá a Chacarita Juniors, en un duelo que marcará el debut oficial de Ezequiel Medrán como director técnico, luego de la salida de Martín Minella.
El encuentro, correspondiente a la fecha 28 de la Primera Nacional, se jugará desde las 17:05, con el arbitraje de Bruno Amiconi y transmisión de TyC Sports.
El Sabalero llega golpeado tras cuatro derrotas consecutivas, por lo que el nuevo DT apostará a un equipo con jugadores de experiencia para intentar revertir la situación y darle aire al plantel en la recta final del campeonato.
Por su parte, Chacarita también atraviesa un presente irregular: suma tres partidos sin ganar ni convertir goles, lo que aumenta la presión sobre su entrenador, Juan Azconzábal.
Chacarita: Nicolás Avellaneda; Tobías Fernández, Gonzalo Errecalde, Tomás Migliore y Agustín Quiroga; Antonio Napolitano, Tomás Ortiz, Víctor Figueroa y Leandro Ciccolini; Hernán Rivero y Misael Jaime. DT: Juan Azconzábal.