Con el estreno de Medrán, Colón busca cortar la racha negativa ante Chacarita

Colón tendrá esta tarde un compromiso decisivo en el estadio Brigadier López. El equipo rojinegro recibirá a Chacarita Juniors, en un duelo que marcará el debut oficial de Ezequiel Medrán como director técnico, luego de la salida de Martín Minella.

El encuentro, correspondiente a la fecha 28 de la Primera Nacional, se jugará desde las 17:05, con el arbitraje de Bruno Amiconi y transmisión de TyC Sports.

El Sabalero llega golpeado tras cuatro derrotas consecutivas, por lo que el nuevo DT apostará a un equipo con jugadores de experiencia para intentar revertir la situación y darle aire al plantel en la recta final del campeonato.

Por su parte, Chacarita también atraviesa un presente irregular: suma tres partidos sin ganar ni convertir goles, lo que aumenta la presión sobre su entrenador, Juan Azconzábal.