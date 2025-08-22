Tres convencionales justicialistas se suman al dictamen que habilita otro mandato para Pullaro

En el marco del debate por la reforma de la Constitución santafesina, tres convencionales del justicialismo firmaron el dictamen que habilita la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro. Se trata de Rubén Pirola, Alcides Calvo y Armando Traferri, integrantes de la comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo y referentes del bloque Más para Santa Fe.

La cláusula transitoria firmada por los legisladores establece que el mandato actual del gobernador y vice será considerado como primer período, habilitando así la posibilidad de presentarse para un nuevo mandato en 2027. El texto había sido elaborado por convencionales del oficialismo (Unidos) y ya contaba con la adhesión de otros bloques.

Desde Más para Santa Fe adelantaron que entre 8 y 9 de los 12 convencionales del bloque acompañarían esta postura, lo que le daría a la cláusula un respaldo más amplio del que inicialmente se esperaba. La bancada había definido previamente libertad de acción para los temas en los que no hubiese consenso unánime, por lo que no se anticipan conflictos internos.

Con esta sumatoria, el oficialismo proyecta entre 44 y 45 votos sobre un total de 69, acercándose así a los dos tercios necesarios para validar la reforma con un consenso sólido. Unidos tiene 33 convencionales propios y cuenta con el respaldo de los tres representantes del Frente de la Esperanza.

Entre los argumentos esgrimidos por quienes apoyan la habilitación de un segundo mandato, se destaca la idea de evitar proscripciones. “Hasta Perón tuvo esa posibilidad con la Constitución del ’49”, señalaron desde el PJ.

Por su parte, algunos convencionales del justicialismo y otros espacios como Ciudad Futura expresaron su rechazo. Entre los que no apoyarían la cláusula se encuentran Juan Monteverde, Lucila De Ponti y Pablo Corsalini.