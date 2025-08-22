A 50 años de su creación, el CAF N°28 sumó un aula-taller con aportes municipales y provinciales

En el marco de los 50 años del Centro de Acción Familiar N°28, la ciudad celebró este viernes la inauguración de una nueva aula-taller, un espacio construido con aportes conjuntos del Municipio y del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

La flamante infraestructura permitirá ampliar y fortalecer las actividades que se desarrollan diariamente en la institución, reafirmando así el compromiso con la inclusión, la educación y el desarrollo comunitario.

El acto oficial contó con la participación del intendente Miguel Weiss Ackerley, acompañado por funcionarios municipales como el secretario de Gobierno, Federico Acuña; el secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich; la secretaria de Desarrollo Humano, Social y Ambiental, Andrea Mansilla; y otros miembros del gabinete. También estuvieron presentes autoridades provinciales, concejales, directivos, personal del CAF y numerosas familias de la comunidad educativa.

Durante el evento, las autoridades remarcaron la importancia de crear más y mejores espacios para la capacitación y el desarrollo integral de niños, adolescentes y adultos, destacando el valor del trabajo articulado entre Municipio y Provincia.

En ese sentido, la directora de Ambiente y Sostenibilidad, María Eugenia Eberhardt, subrayó que el CAF N°28 está adherido al programa Eco-Escuela. “Los chicos pudieron aprender sobre huerta en casa, compostaje, alimentación saludable, prevención del dengue y tenencia responsable de mascotas”, explicó, y agregó que estas acciones “refuerzan el compromiso municipal con la educación ambiental desde la primera infancia”.

Con esta obra, la Municipalidad busca fortalecer las instituciones que trabajan por el bienestar y la inclusión de las familias, celebrando al mismo tiempo las cinco décadas de trabajo ininterrumpido del CAF N°28 como pilar de la vida comunitaria en nuestra ciudad.