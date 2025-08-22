Por penales, River venció a Libertad y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

El River Plate de Marcelo Gallardo se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer este jueves a Libertad de Paraguay en una dramática definición por penales, en el Estadio Monumental. El partido terminó 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y, con idéntico resultado global, la serie se definió desde los doce pasos, donde el equipo argentino se impuso por 3-1.

En la tanda de penales, Franco Armani se vistió de héroe al atajar el disparo de Marcelo Fernández, mientras que Jorge Recalde estrelló el suyo en el palo y Ernesto Caballero lo envió desviado. Para River convirtieron Ignacio Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta, mientras que Marcos Acuña vio cómo su remate fue contenido por el arquero Martín Silva. En Libertad solo anotó Diego Viera.

Durante el tiempo regular, Sebastián Driussi abrió el marcador a los 29 minutos con un gol tras capturar un rebote en el área, después de un remate de Facundo Colidio que había dado en el travesaño. Sin embargo, poco antes del descanso, el ex River Robert Rojas igualó de cabeza a los 43’, tras un tiro de esquina ejecutado por Hugo Fernández.

El complemento fue cuesta arriba para el equipo local, que quedó con diez jugadores por la expulsión de Giuliano Galoppo, sancionado con doble amarilla. Pese a la desventaja numérica, River sostuvo el empate y llevó la definición a los penales, donde logró la clasificación.

Con este resultado, el conjunto de Núñez jugará los cuartos de final ante Palmeiras, que eliminó por 4-0 global a Universitario de Perú. Antes, deberá visitar a Lanús el lunes 29 de agosto a las 21:15 por la sexta fecha del Torneo Clausura.