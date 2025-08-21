Sociedad — 21.08.2025 —
Abren la inscripción a un nuevo curso de Manipulación de Alimentos
La capacitación, organizada por la Oficina de Auditoría y Control Alimentario, se dictará en La Vieja Usina en dos modalidades y es requisito para obtener el Carnet Único de Manipulador de Alimentos.
La Municipalidad informó que ya está abierta la inscripción al curso de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, correspondiente al mes de septiembre.
La capacitación es gratuita y se llevará a cabo en la sede de La Vieja Usina (Rivadavia 1660), con dos modalidades disponibles: una jornada intensiva el viernes 5 de septiembre de 13 a 19 horas y una opción en dos jornadas, prevista para el lunes 15 y martes 16 de septiembre de 8 a 12 horas.
El curso forma parte de los requisitos obligatorios establecidos por la normativa nacional para la obtención del Carnet Único de Manipulador de Alimentos, que ahora se tramita de manera digital y autogestionada.
La inscripción se realiza a través del sitio web de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), en el apartado destinado a las capacitaciones. Quienes se anoten deberán contar con un correo electrónico válido, ya que allí recibirán la confirmación de la inscripción y los detalles del curso.
Desde el Municipio recordaron que la participación en la capacitación es gratuita, aunque el carnet tiene un costo de emisión posterior, y que los cupos son limitados. Para más información, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 342 4067177 o telefónicamente al 4748329 (interno 133).