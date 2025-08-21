Atentado en Cali: cinco muertos y 14 heridos cerca de una base aérea

Un atentado terrorista en la ciudad de Cali dejó este jueves un saldo de cinco muertos y 14 heridos, según confirmó el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El hecho se produjo en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez.

El mandatario condenó de inmediato el ataque y responsabilizó a la denominada “Junta del Narcotráfico”, a la que vinculó con facciones armadas ilegales y disidencias de grupos guerrilleros.

“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco y que se han supeditado al control de la Junta del Narcotráfico”, expresó Petro.

El presidente afirmó que esta organización es “heredera del bloque capital de los paramilitares” y que actualmente “dirige a las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo”.

En ese marco, el jefe de Estado colombiano reclamó que este grupo sea declarado a nivel internacional como una organización terrorista. “El Gobierno considera aquí y le pide al mundo que considere a la Junta del Narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano”, señaló.

Las autoridades aún investigan las circunstancias del atentado, mientras que los heridos fueron trasladados a distintos centros médicos de Cali.

*Con información de RT en Español.