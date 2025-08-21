El Aeropuerto de Sauce Viejo suma frecuencias a Buenos Aires e incorpora vuelos a directos hacia Iguazú y Salta

En una reunión clave realizada en la sede central de Aerolíneas Argentinas en Buenos Aires, el Gobierno de Santa Fe consolidó un nuevo esquema de conectividad que posiciona al Aeropuerto de Sauce Viejo como nodo estratégico para el desarrollo productivo, turístico y logístico del área metropolitana.



Ante el cierre temporal de la pista del aeropuerto de Rosario, se acordó la incorporación de nuevas frecuencias directas hacia Iguazú y Salta, además de 15 vuelos semanales a la Ciudad de Buenos Aires —un 50 % más que en agosto, que tuvo 10 vuelos semanales—, fortaleciendo la integración regional y nacional.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn; y la presidenta del Ente Aeropuerto Sauce Viejo, Gisela Riuli, quienes mantuvieron una reunión de trabajo con Leandro Serino, gerente de planeamiento de redes, itinerarios y alianzas de Aerolíneas Argentinas.



También se avanzó en la evaluación de una posible ruta internacional, en articulación con la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo (Aseavyt), que integra el consejo consultivo de la estación aérea. Esta alternativa abriría nuevas oportunidades para el turismo receptivo y los negocios regionales.

El ministro Puccini sostuvo que la conectividad aérea es una herramienta de competitividad clave para Santa Fe y que Sauce Viejo se consolida como motor logístico. “La gestión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro apuesta a una infraestructura que conecte a la provincia con el país y el mundo. Estamos convencidos de que, donde hay vuelos, hay inversión, trabajo y oportunidades. Con Aerolíneas Argentinas tenemos un buen diálogo y vemos predisposición para concretar nuevas alternativas”, afirmó.

Una demanda concreta

Por su parte, el subsecretario Henn destacó que la provincia trabaja en un sistema de transporte multimodal que articula puertos, rutas y aeropuertos, y subrayó que Sauce Viejo forma parte de esa visión estratégica. “La ampliación de frecuencias responde a una demanda concreta del sector privado y representa una señal clara de que el Estado está presente, facilitando soluciones reales”, señaló.

La presidenta del Ente Aeropuerto Sauce Viejo, Gisela Riuli, remarcó que la terminal aérea no solo conecta pasajeros, sino también economías. Explicó que la ampliación de vuelos fortalece el vínculo con empresas que requieren mover cargas de alto valor agregado, y que la eventual incorporación de una ruta internacional podría modificar el perfil operativo del aeropuerto.

Esta decisión se enmarca en el plan integral de conectividad impulsado por el gobernador Pullaro. La provincia financió con recursos propios la renovación de la pista del aeropuerto de Rosario, con una inversión de más de 34.800 millones de pesos, y lanzó el Programa Provincial de Fomento de la Conectividad Aérea, que prevé incentivos para nuevas rutas y provisión de combustible a aerolíneas que operen desde Sauce Viejo. Además, los aeropuertos santafesinos fueron incorporados al programa ExportaSimple, lo que permite a pymes y emprendedores exportar directamente desde la región sin pasar por Ezeiza.

“Con estas acciones, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso con una Santa Fe conectada, competitiva y protagonista del desarrollo nacional”, concluyó Puccini.