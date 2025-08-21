Ingresó a la Legislatura la Ley Provincial del Deporte “Alejandra Oliveras”

Un grupo de legisladores y legisladoras de distintos sectores políticos presentó en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe un proyecto de Ley Provincial del Deporte, que lleva el nombre de la ex campeona del mundo de boxeo, Alejandra “Locomotora” Oliveras, en homenaje a su compromiso con la inclusión y el acceso al deporte.

El proyecto fue ingresado por el diputado Fabián Palo Oliver, acompañado por Claudia Balagué, Carlos Del Frade, Lucila Deponti, Miguel Rabbia y Sergio Rojas, y retoma una propuesta originalmente presentada en 2019.

La norma plantea que el deporte debe ser reconocido como un derecho humano fundamental, ligado al desarrollo integral, la inclusión social y la convivencia. En ese marco, todas las personas deben poder acceder a la práctica deportiva sin distinción de edad, género o capacidades.

Entre los principios rectores del proyecto se destacan: libertad, accesibilidad, identidad, inclusión, solidaridad, calidad, equidad, descentralización y fortalecimiento institucional. Uno de los aspectos centrales es la inclusión de la perspectiva de género, con la creación de espacios seguros, herramientas de asistencia y protocolos de actuación ante situaciones de violencia.

Fabián Palo Oliver es el principal impulsor de la iniciativa.

El texto también contempla la creación de un Sistema Integrado del Deporte, articulado por ministerios provinciales, municipios, federaciones, clubes, deportistas y entrenadores, para garantizar un abordaje coordinado de las políticas deportivas. Dentro de este sistema funcionarán subsistemas interconectados, entre ellos el del deporte escolar, que tendrá pautas específicas para su desarrollo.

Asimismo, la propuesta establece la creación del Consejo Provincial del Deporte, un Fondo Provincial del Deporte, beneficios impositivos, protección de bienes inmuebles destinados a la práctica deportiva y becas para deportistas destacados. También se incorporan regulaciones sobre licencias deportivas, horarios en temporada estival y un régimen disciplinario para quienes incumplan la ley.

En los fundamentos, los legisladores recuerdan que Alejandra Oliveras había manifestado su deseo de incluir el derecho al deporte en la futura Constitución provincial y trabajar por una nueva legislación. “En homenaje a su trayectoria y a los valores que predicó en vida, creemos justo que esta ley lleve su nombre”, señalaron.