Llega Expo Salud 2025: controles gratuitos, charlas y actividades para toda la familia

Por Santotomealdía



El próximo sábado 23 de agosto, de 15 a 18 horas, la Plaza Libertad será sede de la Expo Salud 2025, una propuesta abierta a toda la comunidad, orientada a la promoción del bienestar, la prevención de enfermedades y el acceso a información sanitaria confiable.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Santo Tomé en conjunto con el Espacio Nuevo Tiempo, perteneciente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y contará con la participación de profesionales del Sanatorio Adventista del Plata y estudiantes de Medicina de la Universidad Adventista del Plata.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder de forma totalmente gratuita a controles de flujo respiratorio, peso, altura, presión arterial y glucemia, así como a evaluaciones de aptitud física. También se brindarán demostraciones de hidroterapia, masajes antiestrés y charlas de nutrición con entrevistas personalizadas.

Además, en paralelo, se desarrollará la Expo Kids, un espacio especialmente diseñado para los más pequeños, con propuestas de juegos, aprendizaje y concientización sobre hábitos saludables, en un entorno lúdico y participativo.

La Expo Salud 2025 se presenta como una oportunidad para impulsar el cuidado integral de la salud, a través de actividades accesibles y orientadas a todas las edades, promoviendo una vida más saludable en la comunidad.