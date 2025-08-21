Jueves 21 de agosto de 2025

Sociedad — 21.08.2025 —

Llega Expo Salud 2025: controles gratuitos, charlas y actividades para toda la familia

Organizada por el Municipio en conjunto con instituciones adventistas, la feria ofrecerá controles de salud, talleres y actividades recreativas para toda la familia, incluyendo un espacio especial para los más chicos.

Este sábado, vecinos de la ciudad podrán acceder a servicios gratuitos en la Expo Salud. (Foto: MST)
Este sábado, vecinos de la ciudad podrán acceder a servicios gratuitos en la Expo Salud. (Foto: MST)

Por Santotomealdía

El próximo sábado 23 de agosto, de 15 a 18 horas, la Plaza Libertad será sede de la Expo Salud 2025, una propuesta abierta a toda la comunidad, orientada a la promoción del bienestar, la prevención de enfermedades y el acceso a información sanitaria confiable.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Santo Tomé en conjunto con el Espacio Nuevo Tiempo, perteneciente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y contará con la participación de profesionales del Sanatorio Adventista del Plata y estudiantes de Medicina de la Universidad Adventista del Plata.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder de forma totalmente gratuita a controles de flujo respiratorio, peso, altura, presión arterial y glucemia, así como a evaluaciones de aptitud física. También se brindarán demostraciones de hidroterapia, masajes antiestrés y charlas de nutrición con entrevistas personalizadas.

Además, en paralelo, se desarrollará la Expo Kids, un espacio especialmente diseñado para los más pequeños, con propuestas de juegos, aprendizaje y concientización sobre hábitos saludables, en un entorno lúdico y participativo.

La Expo Salud 2025 se presenta como una oportunidad para impulsar el cuidado integral de la salud, a través de actividades accesibles y orientadas a todas las edades, promoviendo una vida más saludable en la comunidad.

