Los intendentes ofrecieron un 7% en seis meses y FESTRAM definirá el próximo lunes

Por Santotomealdía



La negociación salarial en el ámbito municipal sumó este miércoles un nuevo capítulo con la presentación de una propuesta formal por parte de los representantes de intendentes y presidentes comunales a los paritarios de FESTRAM.

De acuerdo con lo informado por el gremio, el ofrecimiento contempla un aumento del 7% para el segundo semestre del año, distribuido de manera escalonada: 1,5% en julio, 1,5% en agosto, 1% en septiembre, 1% en octubre, 1% en noviembre y 1% en diciembre.

Ante esta propuesta, la Federación convocó a un plenario de secretarios generales de los sindicatos municipales de base, que tendrá lugar el lunes 25 de agosto, con el objetivo de definir una postura común sobre el esquema salarial.

La respuesta del plenario será clave para determinar si se alcanza un acuerdo o si se abre un nuevo conflicto en el sector.