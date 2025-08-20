Estudiantes avanzó a cuartos tras igualar sin goles ante Cerro Porteño en La Plata

Estudiantes de La Plata empató 0-0 con Cerro Porteño en el Estadio UNO y, gracias a la ventaja obtenida en la ida en Paraguay (1-0), logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El rival del conjunto dirigido por Eduardo Domínguez saldrá del cruce entre Flamengo e Inter de Porto Alegre, que se define esta misma noche.

El Pincha, con la tranquilidad del resultado de la ida, intentó asumir un rol protagónico en el inicio. Guido Carrillo generó tres situaciones claras, aunque no pudo concretar. Del otro lado, el conjunto paraguayo mostró una actitud más combativa que en Asunción, obligado a buscar el empate en el global.

La primera mala noticia para Estudiantes llegó a los 25 minutos: Santiago Ascacibar recibió una amarilla y quedó suspendido para el primer partido de cuartos. Cerro, en tanto, sufrió la baja de Piris da Motta, que salió lesionado antes de la media hora.

En la segunda etapa el partido se tornó friccionado y con pocas llegadas claras. Estudiantes se replegó en varios pasajes, mientras que el visitante acumuló nerviosismo y falló en la definición. La más clara para el local la tuvo Alexis Castro, tras una buena combinación con Carrillo, pero el arquero Alexis Arias respondió con seguridad.

En el tramo final, Domínguez reforzó la defensa con una línea de cinco para aguantar el resultado. Cerro Porteño buscó con centros y remates lejanos, pero no encontró precisión. Incluso, en la última jugada del encuentro, un delantero paraguayo definió desviado en lo que pudo haber sido el gol que llevaba la serie a los penales.

Con este empate, Estudiantes se unió a Racing y Vélez, que se enfrentarán entre sí en cuartos, garantizando un semifinalista argentino en la Libertadores. Además, este jueves River Plate definirá su serie con Libertad en el Monumental tras el 0-0 en Asunción, en la búsqueda de que cuatro equipos nacionales accedan a la instancia de los ocho mejores.