El dictamen de comisión y la Caja de Jubilaciones: los términos que abren el debate

Por Santotomealdía



El dictamen de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, en el marco de la reforma constitucional de Santa Fe, generó controversia en torno a la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

En el texto, los convencionales establecieron que “el sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público e indelegable. La administración está a cargo de un órgano específico. Se tenderá a la sustentabilidad del sistema a través de acciones progresivas, equitativas y razonables”.

La incorporación del término “indelegable” en lugar de “intransferible” abrió la polémica. Para los gremios y la oposición, la diferencia no es menor: “indelegable” apunta a que la administración no puede cederse a terceros, mientras que “intransferible” cerraría toda posibilidad de que la Caja pase al ámbito nacional en el futuro.

Diversas organizaciones sindicales y dirigentes de la opocisión advirtieron que la redacción actual deja abierta una puerta riesgosa. FESTRAM habló de una “parodia de participación” y acusó al oficialismo de actuar con “autoritarismo”, mientras que UPCN reclamó que la nueva Constitución debe garantizar de manera explícita la intransferibilidad de la Caja.

El dictamen no fue difundido oficialmente por la Convención Reformadora, pero comenzó a circular a través de distintas fuentes. Uno de los que lo compartió en redes sociales fue el secretario general de la CTA, José Testoni, lo que permitió conocer la redacción concreta de este punto.

SRES. CONSTITUYENYENTES DE UNIDOS: Quiero pensar que se olvidaron la palabra INTRANSFERIBLE



No estarán pensando en acceder a las imposiciones del FMI de tener un único sistema jubilatorio nacional empobrecido.



La Caja es las/os Trabajadores y no se regala. pic.twitter.com/AyBpPOWvWT — José Testoni (@JoseTestoni1) August 20, 2025

La discusión, entonces, se concentra en una sola palabra. Para los gremios, la falta de una referencia explícita a la intransferibilidad deja en duda la protección futura de la Caja de Jubilaciones, que consideran un derecho clave para los trabajadores activos y pasivos de la provincia.