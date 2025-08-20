Israel inicia la invasión de Gaza en medio de críticas internacionales y reclamos de un alto el fuego

Por Santotomealdía



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron este miércoles la invasión de la ciudad de Gaza, en el marco de la operación denominada “Carros de Gedeón II”. Según confirmó el portavoz militar Effie Defrin, las tropas israelíes “ya controlan las afueras de la ciudad” y preparan corredores de evacuación para civiles.

La ofensiva fue autorizada por el ministro de Defensa, Israel Katz, y contempla una movilización de 60.000 reservistas, además de la extensión del servicio de otros 20.000. Se trata de la mayor convocatoria en meses en un país de menos de 10 millones de habitantes, lo que genera un fuerte impacto político y económico.

Un oficial israelí señaló que las fuerzas se desplegarán en los barrios de Zeitoun y Jabaliya, donde aún operaría Hamás. El primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó acelerar los plazos de la ofensiva, con el objetivo de destruir la red de túneles del grupo islamista y avanzar en la liberación de los rehenes.

Mientras tanto, en Gaza la situación humanitaria se agrava. Organismos internacionales alertan sobre el riesgo de hambruna en un territorio devastado, donde más de 62.000 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva, según cifras del Ministerio de Salud local. El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, advirtió que una operación de esta magnitud “sólo creará otro desplazamiento masivo de personas”.

Familias de rehenes y reservistas israelíes también cuestionan la estrategia. “Incluso aquellos que no están ideológicamente en contra de la guerra no quieren ir debido al cansancio o por sus familias o sus negocios”, afirmó el ex piloto Guy Poran, que organiza a veteranos que reclaman un alto el fuego.

La presión internacional se intensifica. Egipto y Qatar esperan una respuesta de Israel a una propuesta de alto el fuego de 60 días aceptada por Hamás. Sin embargo, Netanyahu insiste en que no habrá tregua sin la “completa derrota de Hamás”.

La escalada militar coincide con un hecho que aumentó la tensión: al menos 27 palestinos murieron y más de 100 resultaron heridos en el cruce de Zikim, cuando una multitud se agolpó sobre un convoy de ayuda humanitaria y soldados israelíes abrieron fuego, según las autoridades locales.

*Con información de AP y RT.