Quiénes son los diputados de La Libertad Avanza que dieron quórum para tratar la emergencia en discapacidad

La sesión de Diputados en la que se rechazó el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad dejó en evidencia las tensiones internas de La Libertad Avanza. Los legisladores Marcela Pagano (Buenos Aires) y Carlos D’Alessandro (San Luis) bajaron al recinto y contribuyeron a dar quórum, en un gesto que significó un duro golpe político para el oficialismo.

La decisión de ambos permitió habilitar el debate de los vetos presidenciales sobre discapacidad, jubilaciones y la emergencia en Bahía Blanca. En declaraciones públicas, D’Alessandro fue contundente: “El Gobierno se está haciendo daño a sí mismo, no hay democracia… Estamos perdiendo lo que el Presidente nos enseñó. Políticamente, estoy alejado”.

El trasfondo de esta movida se vincula con las internas abiertas dentro del bloque libertario. Pagano mantiene un enfrentamiento con la conducción de la Cámara desde hace más de un año, luego de que se bloqueara su designación como presidenta de la Comisión de Juicio Político, que todavía permanece acéfala.

Con estos movimientos, quedó en evidencia que La Libertad Avanza no logra retener la disciplina de sus propios legisladores en votaciones clave, en un contexto donde depende de aliados para sostener la agenda parlamentaria del Gobierno.

*Con información de Página 12 e Infobae.