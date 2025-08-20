Pablo Corsalini: “Llegamos al recinto sin los dictámenes en la mano, así es imposible acompañar”

Por Santotomealdía



El convencional constituyente de Más para Santa Fe, Pablo Corsalini, expresó fuertes críticas al desarrollo de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial en la Convención Reformadora. Según sostuvo, el bloque oficialista de Unidos avanzó con imposición y falta de consensos al aprobar los dictámenes.

“Llegamos al recinto sin los dictámenes en la mano, así es imposible acompañar”, advirtió Corsalini, en declaraciones a Nova al día, por radio Nova 97.5, al cuestionar que la oposición no tuviera acceso a la redacción final antes de la votación.

El intendente de la ciudad de Pérez también criticó los alcances de la autonomía municipal planteada en el dictamen oficialista. “La autonomía la están planteando para más de 50 mil habitantes”, señaló, y agregó que “estamos dejando más de seiscientos mil, ochocientos mil santafesinos y santafesinas que hoy no van a poder gozar de esa oportunidad de ser autónomos en su gobierno”.

En contraposición, defendió la propuesta justicialista: “Nosotros presentamos un proyecto que era integral, abarcativo, pensado en cómo son los nuevos desafíos que tienen que atravesar los gobiernos y cómo esta autonomía se pone en juego en cada uno de estos gobiernos locales”.

Respecto a la discusión sobre la Caja de Jubilaciones -aunque ese tema no fue dictaminado por la Comisión de Régimen Municipal- Corsalini sostuvo: “Nosotros entendemos que no es claro que se garantice la intransferibilidad de la Caja. Esa falta de definiciones y la improvisación permanente son las que generan preocupación”.

Finalmente, planteó que el proceso debe dar un salto de calidad: “Nosotros queremos una reforma que sea superadora, que dé futuro, no una que vuelva hacia atrás”.

El trabajo de la Comisión de Régimen Municipal continuará este jueves a las 14 horas, cuando los convencionales retomen el análisis de las cláusulas transitorias y busquen avanzar en consensos sobre los dictámenes.