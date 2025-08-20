FESTRAM denuncia “autoritarismo y parodia de participación” en la discusión por la reforma constitucional

Por Santotomealdía



La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) cuestionó con dureza los dictámenes emitidos en diferentes comisionesde la Convención Reformadora de la Constitución. Según la entidad, el oficialismo busca imponer sus criterios en desmedro de los derechos previsionales.

En un comunicado difundido este miércoles, FESTRAM denunció que “el Bloque de Unidos para la Reforma Constitucional vuelve a utilizar la misma metodología que usó para la Reforma Previsional: hacer una parodia de participación ciudadana y formular un mentiroso escenario de consenso, cuando en realidad su forma de proceder es el autoritarismo y la imposición de sus ideas”.

El gremio centró sus críticas en el tratamiento de la Caja de Jubilaciones, al señalar que los dictámenes “evitaron que se mencione expresamente la intransferibilidad de la misma para utilizar el término indelegable”. Según FESTRAM, este cambio “establece una puerta abierta para que en contextos futuros se pueda incorporar a la esfera nacional, dejando a miles de jubilados y jubiladas al arbitrio del Presidente de turno”.

En ese sentido, el comunicado afirmó que “el gobernador de la Provincia es el primer responsable de esta situación y de las consecuencias que para miles de familias santafesinas puede tener este texto que ha tenido despacho de comisión”.

La federación insistió en que se trata de una decisión grave que afecta a trabajadores activos y pasivos, y advirtió: “FESTRAM continuará junto a otras organizaciones sindicales y sociales defendiendo el derecho y la vida de los trabajadores y trabajadoras en toda la provincia”.