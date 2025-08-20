Macabro hallazgo en México: seis cabezas fueron encontradas en una ruta de Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) informó este martes sobre el hallazgo de seis cabezas humanas en el costado de una carretera que une los estados de Puebla y Tlaxcala, en el centro de México. El macabro descubrimiento fue realizado por un conductor que dio aviso a los servicios de emergencia.

Según el comunicado oficial, los restos fueron encontrados alrededor de las 07:00 horas dentro de un costal abandonado a la vera de la ruta. La Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) acudieron al lugar, junto con efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

"Al tener conocimiento de los hechos, los agentes iniciaron las primeras indagatorias en el sitio del hallazgo, que no necesariamente corresponde al lugar donde ocurrió el crimen", aclaró la FGJE en su informe.

El área fue inmediatamente acordonada y asegurada, mientras se recolectaban las primeras pruebas. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar la identidad de las víctimas, el posible origen del hecho y las responsabilidades penales correspondientes.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre los autores del crimen ni sobre las circunstancias que rodearon el hecho, aunque se presume que podría estar vinculado al crimen organizado. La investigación sigue en curso.