Racing lo dio vuelta sobre la hora y se metió en cuartos de la Libertadores

Racing logró una remontada memorable ante Peñarol y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, tras imponerse 3-1 en el estadio Presidente Perón. Con ese resultado, el conjunto argentino revirtió el 0-1 sufrido en la ida en Montevideo y avanzó de ronda.

La "Academia" definió la serie en el último minuto del partido, gracias a un cabezazo del defensor Franco Pardo que selló el 3-2 global. Antes, Adrián "Maravilla" Martínez había convertido dos tantos, y Nahuel Herrera había empatado transitoriamente para el conjunto uruguayo.

El equipo dirigido por Gustavo Costas comenzó el partido con intensidad y abrió el marcador a los seis minutos, cuando un cabezazo de Marcos Rojo fue aprovechado por Martínez para marcar el 1-0. Peñarol reaccionó rápido y a los 14 igualó el juego con un frentazo de Nahuel Herrera.

Pese a algunas aproximaciones de ambos equipos, el resultado parcial no se modificó hasta el complemento. A los 37 minutos del segundo tiempo, Martínez marcó su segundo gol de la noche, esta vez desde el punto penal, tras una falta cometida dentro del área.

Con el partido encaminado hacia la definición por penales, Racing encontró el gol que necesitaba en el cuarto minuto de descuento. Un centro desde la derecha encontró libre a Franco Pardo, quien de cabeza puso el 3-1 definitivo, desatando la celebración en el Cilindro.

Con este triunfo, Racing se medirá con Vélez en la próxima instancia del torneo continental.