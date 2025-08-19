Colón: desplazaron a Minella y Ezequiel Medrán será el nuevo DT

Colón vivió un martes de definiciones: tras una reunión con la dirigencia, Martín Minella dejó de ser el entrenador del plantel profesional. La salida se comunicó minutos antes de las 20 por los canales oficiales del club, que agradeció “el trabajo, el profesionalismo, las ganas y el respeto con que estuvo a cargo del equipo”.

Al mismo tiempo, si bien no fue parte del anuncio oficial, trascensió que el elegido es Ezequiel Medrán, quien en las próximas horas sería oficializado como nuevo DT. La idea es que el rafaelino, de 44 años, esté en el banco rojinegro el próximo sábado 23 de agosto, ante Chacarita.

Minella, que asumió como interino, condujo al equipo en siete partidos, con un balance de dos triunfos y cinco derrotas. Por su parte, Medrán ya dirigió a Central Norte de Salta, Atlético de Rafaela y Gimnasia de Mendoza, y llega a Colón con la misión de mejorar la paupérrima campaña de este año.