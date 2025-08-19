El Concejo invita a una jornada en defensa de los derechos de las personas con discapacidad

Por Santotomealdía



El Concejo Municipal de nuestra ciudad convocó a una jornada en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que se llevará a cabo este jueves a las 15 horas en el recinto legislativo.

Desde la institución señalaron que la iniciativa busca abrir un espacio de encuentro y visibilización sobre la temática. “Quienes deseen intervenir como expositores durante la jornada deberán inscribirse previamente completando un formulario”, informaron.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el mismo jueves a las 9 de la mañana, según se indicó oficialmente. “La convocatoria está destinada a toda la comunidad interesada en participar del debate y aportar su mirada”, agregaron.

La decisión de impulsar esta actividad se tomó en la última sesión del Concejo, a partir de un proyecto presentado por los concejales Rosana Zamora y Rodrigo Alvizo.