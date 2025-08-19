Política — 19.08.2025 —
El Concejo invita a una jornada en defensa de los derechos de las personas con discapacidad
La actividad se realizará en el recinto legislativo. Quienes deseen participar como expositores deberán inscribirse previamente, hasta el jueves a las 9 de la mañana.
Por Santotomealdía
El Concejo Municipal de nuestra ciudad convocó a una jornada en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que se llevará a cabo este jueves a las 15 horas en el recinto legislativo.
Desde la institución señalaron que la iniciativa busca abrir un espacio de encuentro y visibilización sobre la temática. “Quienes deseen intervenir como expositores durante la jornada deberán inscribirse previamente completando un formulario”, informaron.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el mismo jueves a las 9 de la mañana, según se indicó oficialmente. “La convocatoria está destinada a toda la comunidad interesada en participar del debate y aportar su mirada”, agregaron.
La decisión de impulsar esta actividad se tomó en la última sesión del Concejo, a partir de un proyecto presentado por los concejales Rosana Zamora y Rodrigo Alvizo.