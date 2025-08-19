Axel Kicillof: “Milei paralizó 85 centros de desarrollo infantil en territorio bonaerense”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a contrastar este martes su gestión con la del Gobierno y denunció que el presidente Javier Milei paralizó “85 centros” de desarrollo infantil en territorio provincial.

“A pesar de todas las dificultades que nos genera el Gobierno nacional, estamos garantizando la educación pública, gratuita y de calidad desde los 45 días hasta la universidad”, sostuvo Kicillof al inaugurar un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Malvinas Argentinas junto al ministro de Infraestructura y candidato a senador bonaerense Gabriel Katopodis.

En ese marco, el gobernador aseguró que el Ejecutivo nacional detuvo obras en 85 Centros de Desarrollo Infantil. “Milei tiene paralizados 85 Centros de Desarrollo Infantil en el territorio bonaerense: resolvimos asumir la responsabilidad de finalizar cada uno de estos centros”, contrastó Kicillof.

“Es muy clara la diferencia de prioridades y este 7 de septiembre contamos con una oportunidad de oro: el límite lo va a poner la gente con la boleta de Fuerza Patria”, cerró el mandatario provincial, que se encuentra en plena campaña para las elecciones bonaerenses de medio término.

Estuvieron presentes durante el acto la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la subsecretaría de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; la directora ejecutiva de Niñez, Andrea Cáceres.