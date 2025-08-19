El Municipio organizó una charla con empresas locales sobre sostenibilidad y seguridad alimentaria

Por Santotomealdía



La Municipalidad llevó adelante la primera charla informativa destinada a empresas locales, con el objetivo de dar a conocer el trabajo del Banco de Alimentos Santa Fe (BASFE) e incentivar la participación del sector privado en acciones solidarias relacionadas con la sostenibilidad y la seguridad alimentaria.

La jornada contó con la presencia de funcionarios del gabinete municipal y representantes de diversas empresas, quienes participaron activamente en un espacio de intercambio sobre posibles formas de colaboración con esta organización sin fines de lucro.

Durante la charla, se presentaron las etapas del proceso de trabajo del BASFE, que se dedica al rescate de alimentos aptos para el consumo humano, evitando su desperdicio y transformándolos en platos de comida para miles de personas en situación de vulnerabilidad. Los productos recuperados se distribuyen a instituciones sociales que trabajan con población vulnerable.

El Banco de Alimentos Santa Fe forma parte de la Red Argentina de Bancos de Alimentos (REDBdA), integrada por 20 organizaciones en todo el país. Esta red impulsa un modelo de triple impacto: social, económico y ambiental. En 2024, logró rescatar más de 21 millones de kilos de alimentos, lo que se tradujo en 63 millones de platos distribuidos entre más de 1 millón de personas.

Desde el Municipio destacaron que esta actividad forma parte de las políticas públicas en materia de sostenibilidad, soberanía alimentaria y cuidado del ambiente, que buscan articular esfuerzos entre el Estado y el sector privado para generar beneficios sociales duraderos.

Las empresas o personas interesadas en colaborar con el Banco de Alimentos pueden comunicarse al correo [email protected], al teléfono 342 613-7644 o por redes sociales.