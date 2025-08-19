Tras años de hostigamiento, el santotomesino Javier Maillo fue absuelto por la Justicia

El santotomesino Javier Maillo, quien se hizo conocido en todo el país por su participación en la quinta edición de Gran Hermano, fue absuelto por el Tribunal Oral 30 en una causa por abuso que lo mantuvo durante varios años en el centro de una grave acusación.

En diálogo con el programa televisivo Lape Club Social Informativo, Maillo contó que la denuncia se originó tras un vínculo breve en 2015 y que, desde entonces, sufrió un “hostigamiento constante” por parte de la denunciante. “Nos vimos en cinco oportunidades, pero decidí cortar porque buscaba una relación que yo no quería. Desde ahí empezó a insultarme, amenazarme e incluso ponerse en contacto con mi entorno para hablar mal de mí”, relató.

El ex Gran Hermano aseguró que en 2015 llegó a denunciar amenazas contra él y su hija, y que la situación escaló hasta pedidos de dinero y un intento de involucrarlo en una causa por violencia de género. “Era un hostigamiento constante”, subrayó.

Por su parte, el abogado de Maillo, Julián Peña Balbo, explicó que se pudo comprobar que el día en que la mujer denunció abuso y agresiones, su cliente no estaba en el lugar señalado. “Se presentaron pruebas del GPS del celular que demostraban que estaba en Santa Fe. Hubo contradicciones en los dichos de la denunciante”, precisó el letrado, quien adelantó que se inició una denuncia penal por falsa denuncia, que será ratificada en la fiscalía el próximo 20 de agosto.

Maillo, hoy retirado de la fuerza policial, recordó que tras su paso por el reality en 2007 intentó continuar con su vida, pero que esta denuncia lo marcó durante años. Ahora, con la absolución de la Justicia, asegura que buscará cerrar una etapa y avanzar en la causa contra quien lo acusó