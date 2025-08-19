Malvinas, Seguridad y Participación: los ejes de los 11 dictámenes emitidos por la Comisión de Funcionamiento del Estado

Este lunes, en el marco de la Convención Reformadora de la Constitución provincial, se reunió la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, que emitió 11 dictámenes.

Uno de los puntos destacados fue la inclusión de una declaración sobre las Islas Malvinas en la futura Carta Magna santafesina. Además, se dictaminaron modificaciones sobre los artículos 5° (manejo de fondos del Tesoro, régimen tributario, endeudamiento y límites), 18° (responsabilidad del Estado) y 21° (Seguridad Social y régimen jubilatorio y previsional provincial). También se abordaron temas vinculados a Seguridad Pública, Servicios Públicos, Federalismo de concertación, Políticas públicas, consejos y colegios de profesionales, cláusula democrática y republicana, y democracia directa y participación ciudadana.

Los dictámenes contaron con las firmas de todos los convencionales de Unidos y del Frente de la Esperanza. En tanto, los convencionales de Activemos y Más para Santa Fe acompañaron todos los documentos salvo los referidos al artículo 21 y a Servicios Públicos. Por su parte, los convencionales de La Libertad Avanza no acompañaron ninguno.

Finalmente, se elevó una solicitud a la Comisión Redactora para que convoque a la misma Comisión de Funcionamiento del Estado y a las de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, con el objetivo de incluir un artículo sobre promoción industrial en la Constitución.