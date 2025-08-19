Nutrición, primeros auxilios y deporte: nueva capacitación en Cha Roga Club

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva edición del ciclo “Salud en el Club”, esta vez en las instalaciones de Cha Roga Club. El encuentro, realizado anoche, reunió a dirigentes, cuerpos técnicos, deportistas y familias de la institución.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano, Social y Ambiental, con la participación de distintas áreas municipales. Estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Federico Acuña; la secretaria de Desarrollo Humano, Social y Ambiental, Andrea Mansilla; el director de Salud, Oscar Buniva; la directora de Ambiente y Sostenibilidad, María Eugenia Eberhard; y el director de Deportes y Recreación, Norberto Carosso.

Durante la jornada se brindó una charla del Espacio Municipal de Nutrición, en la que se compartieron herramientas prácticas para lograr una alimentación equilibrada, además de una demostración de snacks y batidos saludables.

Hábitos saludables y prevención: se desarrolló otra charla del ciclo “Salud en el Club”. (Foto: MST)

Por su parte, el Dr. Oscar Buniva expuso sobre primeros auxilios y prevención de traumatismos en el deporte, ofreciendo pautas básicas de actuación ante emergencias.

“Desde la Dirección de Deportes buscamos acompañar a los clubes y brindar herramientas para el desarrollo sano y seguro de nuestros deportistas”, señaló Carosso.

Finalmente, la Municipalidad recordó que las inscripciones para futuras jornadas del ciclo se realizan de manera presencial en la Dirección de Deportes (Camping Municipal), de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. También están habilitadas las consultas al teléfono 4741678 o vía WhatsApp al 3426486445.