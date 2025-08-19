Trump y Zelenski acordaron avanzar hacia una reunión trilateral con Putin

Por Santotomealdía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, junto a un grupo de mandatarios europeos, en un encuentro que podría abrir el camino hacia una cumbre trilateral con Vladimir Putin. Según trascendió, el objetivo es sentar las bases de un acuerdo que permita poner fin a la guerra en Ucrania.

En la reunión bilateral inicial, Trump aseguró que Putin aceptaría garantías de seguridad para Ucrania, y se mostró confiado en que “Zelenski y el presidente ruso van a llegar a un acuerdo”. El mandatario estadounidense aclaró, sin embargo, que no considera imprescindible un alto el fuego como paso previo a la negociación.

Por su parte, Zelenski calificó el encuentro como “la mejor reunión” que ha mantenido con Trump y expresó su disposición a reunirse directamente con Putin, incluso sin exigir la tregua como condición inicial. También subrayó que Ucrania necesita garantías de seguridad sólidas para prevenir futuras agresiones y celebró la señal de apoyo enviada desde Washington.

En las conversaciones multilaterales posteriores participaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Los líderes europeos coincidieron en reclamar un alto el fuego inmediato como paso necesario para dar credibilidad a las negociaciones. Merz afirmó que “no puede haber otra reunión sin cese de hostilidades”, mientras que Macron planteó la necesidad de consolidar unas fuerzas armadas ucranianas fuertes para las próximas décadas.

En tanto, Rutte destacó que las garantías de seguridad que se discuten son similares al Artículo 5 de la OTAN, aunque sin implicar la adhesión formal de Ucrania a la alianza.

Al finalizar la jornada, Trump informó que contactó telefónicamente a Putin para avanzar en los preparativos de la reunión. Según anticipó, primero habría un cara a cara entre los presidentes de Rusia y Ucrania, seguido de un encuentro trilateral con la participación de Estados Unidos.