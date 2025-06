Con un golazo de Julián Álvarez, la Selección festejó en Santiago

El campeón del mundo no para. Sigue y sigue. Con el equipo B, con Messi arrancando en el banco, con Mastantuono debutando en la Mayor, con muchos jugadores que están haciendo méritos para meterse en la lista mundialista, la Scaloneta le dio un golpe de nocaut a Chile, le preparó el sofá para que el equipo de Vidal vea su tercer Mundial seguido en una televisión de máxima definición. La Selección, más allá de estar recontraclasificada a la Copa del Mundo 2026, jugó con seriedad, disfrutó de otra victoria más, con un tinte especial, como una especie de pequeña venganza de lo que ocurrió en las Copas América 2015 y 2016, las últimas (y únicas) alegrías de los trasandinos, que desde ese momento llevan una década de caída libre.

Era una incógnita en la previa ver cómo iba a jugar la Selección, con un mediocampo inédito, con muchísimas bajas por suspensiones (Otamendi, Enzo Fernández, Paredes y Nico González) y lesiones (Alexis y Lo Celso), pero a pesar de todo eso, el equipo fue un relojito. Tic, tac, tic, tac. Compacto y corto, todos entendieron que había que rotar para volver loco a un team local que estaba muy largo, algo que todos los argentinos entendieron para encontrar espacios, para jugar a un toque, para escuchar el “ole, ole”, en el mismísimo estadio Nacional de Chile, mientras Gareca trataba de ordenar a los suyos a los gritos. Y así disfrutó del 1-0: primer pase de Balerdi, corrida y asistencia de Thiago, definición con clase de Julián.

Mientras Vidal -reemplazado en el entretiempo- buscaba pelearse con De Paul, sus compañeros no encontraban la manera de hacerle cosquillas a Dibu Martínez. Salida limpia desde el fondo para un aprobadísimo Leo Balerdi, primer pase limpio del Tucu Palacios, y luego muchos jovencitos para moverse, rotar, tocar y atacar el espacio, con Julián como referencia. Partido más que interesante de Thiago, Giuliano y el pibe Paz. El resultado del primer tiempo no expresó el baile que le dio Argentina a Chile.

El segundo tiempo cambió de plano el partido. Sin Vidal, Chile se despertó y empezó a vender cara la derrota. Se adelantó en el campo, empezó a generar situaciones y hacer revolcar a Dibu Martínez. Hasta que el capitán Messi, después de los primeros 30’ complejos en los que Cepeda fue una pesadilla, agarró un poco las riendas del partido, aunque no fue tan perfecto como el PT. Chile, mientras se daban los primeros minutos de Mastantuono, apretó sobre el final, merodeó el empate. pero apareció Dibu para desactivar la heroica de Chile, que se fue entre murmullos y el canto de los argentinos, que saborearon el triunfo con el “que no salta no va al Mundial”.