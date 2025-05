Se ponen en marcha los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional

El Torneo Apertura de la Liga Profesional entra en su etapa más decisiva con el inicio de los octavos de final, que comenzarán este sábado 10 de mayo y se extenderán hasta el lunes 12. Los cruces se jugarán a partido único en el estadio del mejor clasificado de la fase de grupos. En caso de empate en los 90 minutos, el pase a cuartos se definirá directamente por penales.

Entre los equipos que disputarán esta instancia se encuentran River, Boca, Racing, San Lorenzo e Independiente, que buscarán avanzar en el camino hacia la gran final, prevista para el domingo 1 de junio en el Estadio Único Madres de Ciudades, en Santiago del Estero.

El cronograma completo de los partidos de octavos de final es el siguiente:

Octavos de final del Torneo Apertura Sábado 10 de mayo

14.00 | San Lorenzo vs. Tigre

16.30 | Rosario Central vs. Estudiantes de La Plata

18.45 | Racing vs. Platense

21.00 | Boca Juniors vs. Lanús



Domingo 11 de mayo

15.30 | Independiente vs. Independiente Rivadavia

18.00 | Argentinos Juniors vs. Instituto de Córdoba

20.30 | Huracán vs. Deportivo Riestra



Lunes 12 de mayo

20.30 | River Plate vs. Barracas Central

Según el reglamento, los cuartos de final y semifinales también se jugarán a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado. La final, en cambio, se disputará en estadio neutral y, de ser necesario, contará con tiempo suplementario y penales.