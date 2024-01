Polémica en Colón: cobraron antes de previsto por la venta de Farías y no se sabe dónde está el dinero

A partir del descenso a la Primera Nacional, Colón atraviesa una crisis deportiva que ahora también es institucional. Además de deudas inesperadas con las que se encontró la nueva comisión directiva, en las últimas horas se conoció que la gestión anterior –con José Vignatti a la cabeza- cobró de manera anticipada una importante suma de dinero en dólares, que el club debía percibir recién en febrero de este año.

Con la suma de 2.7 millones de dólares, el Inter de Miami terminaría de cancelar el compromiso contraído con Colón para adquirir la ficha de Facundo Farías. La pregunta, si la CD anterior ya cobró esa cifra, es: ¿Dónde fue a parar ese dinero?

“Según hizo trascender la actual conducción, el club debía recibir U$S 4.800.000, a facturar en dos cuotas, Sin embargo, la comisión directiva saliente, a través de un fondo común de inversión, cobró todo junto afirmando que tenían que pagar salarios y distintos tipos de contratos, perjudicando así a la lista que luego terminó ganando en los comicios”, informa el sitio Doble Amarilla.

Lo concreto es que Víctor Godano y los nuevos dirigentes siguen encontrando deudas significativas que dejó la comisión anterior, por lo que no está claro cuál fue el destino de esos 2,7 millones de dolares.

Como si esto fuera poco, este jueves, el mismísimo Facundo Farías realizó una publicación en sus redes sociales: “Vieron plata todos, menos yo que fui el que jugó e hizo lo posible para que lo vendan, un chiste! después la gente no entiende porque los chicos del club se van, acá está la respuesta”.

Más tarde, Farías realizó declaraciones en radio Sol 91.5 y dijo: "Una de las cosas que tuve que hacer es dejar el 15% de mi pase al club para las inferiores o no me vendían. Creo que no hubo ningún cambio en las instalaciones ni nada de eso. Estoy esperando que al menos le den una pelota a los chicos".