La respuesta de Tapia a Macri en la Asamblea: "El fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, abrió la Asamblea General Ordinaria con chicanas contra el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, quien lo trató de “populista” y de tomar “decisiones imperdonables”.

"Por si no lo saben, acá habla el imperdonable. Quiero decirles que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo que algo hemos ganado en estos seis años", comenzó diciendo Tapia en un claro tono irónico y con la complicidad de sus pares dirigentes.

La irónia es en respuesta a Mauricio Macri. Cabe recordar que en una entrevista con el canal TN, el expresidente de la Nación sostuvo que “la AFA ha hecho cosas populistas muy graves como suspender descensos. No existe la meritocracia ni las reglas del juego. Lo que ha hecho Tapia es imperdonable”.

Tapia también ratificó su rechazo a las sociedades anónimas y su respaldo al modelo actual de gestión: “Las SAD's es algo que algunos ven como algo superador de lo que apoyamos, que son las Asociaciones Civiles sin fines de lucro. Incluso algunos lo tienen fijado en sus estatutos. Felicito a los clubes que revalidaron dicho apoyo”.

En el final, Mónica Bouvet, Gerente de Administración y Control de AFA, hizo un desgloce del balance con números positivos. Tapia, nuevamente, chicaneó a Macri: “Todo eso con medidas populistas”, dijo entre risas.

Otro tema importante es que finalmente no se realizó el plesbiscito que la propia AFA había convocado para este jueves una vez finalizada la Asamblea Ordinaria. Se iba a poner en consideración de los clubes la posibilidad de cambiar el Estatuto para permitir o no la inclusión de sociedades anónimas en el fútbol. Finalmente esto no se hizo y la postura fue la misma expresión de Tapia, quien además felicitó a los clubes por los comunicados masivos contra las SAD.