El español Pablo Maffeo podría ser citado por Scaloni para la Selección argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, podría dar una sorpresa de cara a la la última doble fecha del año por Eliminatorias camino al Mundial 2026, ya que citaría al español Pablo Maffeo del Mallorca.

El lateral derecho nació en Barcelona pero tiene madre argentina y puede optar jugar para España, Argentina o incluso para Italia.

Aunque tiene este abanico de posibilidades, el futbolista se inclinaría por la "Albiceleste", incluso según trascendió a través del medio español Relevo, el cuerpo técnico campeón del mundo ya se comunicó con él y, a la espera de resolver un tema burocrático, la intención es citarlo en la próxima convocatoria.

La razón detrás de esa decisión reside en que Scaloni siente que, desde la lesión que Gonzalo Montiel sufrió en Lima -y por la que todavía no volvió a jugar-, no cuenta con un lateral derecho suplente. A ese problema se le suma que Juan Foyth no volvió a jugar desde sus problemas de hombro mientras que en la última fecha tuvo que improvisar con Lucas Martínez Quarta como defensor por ese sector del campo de juego.

Maffeo, de 26 años, jugó en todas las categorías juveniles a nivel internacional para España, desde la Sub 16 hasta la Sub 21. Sin embargo, nunca jugó con el seleccionado Mayor. Así, si bien desde España indican que su intención era jugar para el combinado europeo, el llamado de la Albiceleste y la falta de oportunidades en la Furia cambiaron su voluntad.

Cuando tenía 19 años fue captado por el Manchester City de Pep Guardiola. El histórico entrenador español lo hizo debutar con 19 años y luego decidió cederlo al Girona, club perteneciente al City Group. Después de esa experiencia, recaló en Stuttgart y Huesca, ambas veces a préstamo, hasta llegar a Mallorca.

En 2017, cuando todavía era jugador de Girona tuvo un recordado partido en el que debió hacerle marca personal nada más y nada menos que a Lionel Messi, cuando era el capitán de Barcelona. En ese partido, el lateral derecho "borró" al astro rosarino de la cancha, a tal punto de haber dejado una huella en el campeón del mundo, que lo recordó como uno de los jugadores que "más duro" lo marcó.

Ese mismo día, además, las cámaras de "El Día Después" tomaron a Maffeo en el banco de suplentes después de ser reemplazado, compartiendo una infidencia de una charla con Messi junto con un compañero: "¿Sabés lo que me ha dicho? Jugar así es una mierda".

Sus buenas actuaciones en las últimas temporadas despertaron el interés de Sevilla, pero las negociaciones fueron infructuosas. En octubre de 2022, Scaloni presenció un encuentro entre Mallorca y Barcelona en el que los medios del club en el que juega Maffeo le preguntaron si acaso lo estaba siguiendo. La respuesta que dio el entrenador pareció ser un anticipo de lo que sucederá pronto: "Tenemos gente del staff que lo está siguiendo. En un futuro veremos si le apetece venir".