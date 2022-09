Desde el Partido Justicialista de la ciudad de Santo Tomé expresaron "el más enérgico repudio" contra el atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado jueves por la noche en el ingreso a su domicilio.

Este viernes por la mañana, realizaron una conferencia de prensa, de la que participaron los actuales concejales Rodrigo Alvizo, Ángel Piaggio y Julián Ilchischen y los ex ediles Roberto Schmidhalter y Rosana Zamora.

"A casi 40 años de democracia, esta tentativa de magnicidio debe interpelar a los dirigentes y referentes de todos los sectores y partidos políticos sobre este triste y vergonzoso hecho para nuestra historia", indicaron y añadieron: "Los discursos de odio y violencia tienen consecuencias y constituyen una amenaza a la democracia que exige acciones oportunas y claras desde el Estado en defensa de sus instituciones políticas y de la paz social".

"Nos expresamos en favor de una democracia real que garantice el estado de derecho, la paz y la justicia social y expresamos nuestro cariño y solidaridad a la vicepresidenta", señalaron en otro tramo del comunicado.

Por su parte, Ángel Piaggio sostuvo que "este no es un hecho aislado, como lo quieren presentar los medios, que fueron los que se encargaron de exacerbar esta situación" y resaltó que "acá hay responsables directos que van más allá del que apretó el gatillo, son los que le lavaron el cerebro contra nosotros y consecuentemente, contra Cristina que es una expresión del Peronismo".

"A lo largo de mi larga vida he visto caer muchos compañeros, he visto encarcelar muchos compañeros, he visto torturar muchos compañeros, he visto ultrajar el cadáver de Evita... todas estas cosas no hay que olvidarlas y la sociedad tiene que tomar conciencia de que este Estado de la Democracia se gestó gracias a que 30.000 compañeros dieron la vida", resaltó.

En tanto, Julián Ilchischen señaló: "Queremos expresar nuestro enérgico y absoluto repudio a lo ocurrido anoche, un hecho inédito en los casi 39 años de democracia que estamos transitando y a punto de cumplir" y agregó: "Manifestamos nuestro total apoyo y acompañamiento y un abrazo solidario a la compañera Cristina Fernández de Kirchner".

"Desde nuestro humilde lugar, queremos hacer un llamado a la reflexión, sobre todo a aquellas personas que ejercen una función de representación política o comunicadores sociales que tienen incidencia en la formación de la opinión pública, que tienen como objetivo -algunos- no marcar un posicionamiento político o transmitir ideas, sino sembrar odio de un sector de nuestro pueblo hacia otro. Basta de violencia, basta de manipular la ciudadanía, basta de querer sembrar ese tipo de acciones y violencia que tiene una consecuencia como la que vimos anoche que puso seriamente en riesgo nuestra convivencia y paz social", subrayó.

"Las ideas hay que debatirlas con diálogo, respeto, tolerancia y amor", concluyó.