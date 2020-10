El Concejo tratará una propuesta para prohibir el funcionamiento de Uber en la ciudad

Por Santotomealdia

El Concejo Municipal tratará, en la sesión del próximo martes, un proyecto de Ordenanza para prohibir el funcionamiento de Uber y/o plataformas similares en el ámbito de nuestra ciudad.

La iniciativa fue presentada por el concejal del PJ Ángel Piaggio, en el marco de la gran polémica generada en el área metropolitana de Santa Fe por la llegada de la plataforma internacional, mediante la cual se prestan servicios de transporte de pasajeros en vehículos particulares.

Además de establecer la prohibición, la propuesta del ex intendente fija importantes sanciones, que incluyen la retención de los vehículos y multas económicas para los infractores.

Al referirse a su proyecto, Piaggio explicó que “en nuestra ciudad, el Servicio de Transporte de Pasajeros mediante la utilización de vehículos particulares (Remises), se encuentra reglamentado a través de la Ordenanza Municipal Nº 3128/2015”.

Además, el edil recordó que en la norma referida se establecen los requisitos que deben reunir tanto las Agencias, como así también los vehículos y conductores, entre otros aspectos que regulan la prestación de este servicio; lo referido al cuadro tarifario, las paradas, los trámites de habilitación municipal, e inclusive, las sanciones previstas para vehículos habilitados a tal fin en otras jurisdicciones.

Antecedentes

Ya en el año 2016, cuando la polémica por la llegada de Uber ocurría en la ciudad de Buenos Aires, el mismo Ángel Piaggio impulsó un Proyecto de Declaración -que fue aprobado por el Concejo- manifestando la “oposición a cualquier intento de implementar en la ciudad de Santo Tomé el sistema Uber”.

AL presentar la iniciativa más reciente, el concejal del peronismo destacó que, “en este nuevo sistema, para ser parte de la empresa, los conductores no necesitarían tener licencia, no pagarían impuestos, ni el seguro correspondiente, y además, no necesitarían acreditar carnet profesional, ni adecuarse a las regulaciones del sistema vigente, poniendo en riesgo el ordenamiento del mismo”.

“Uber rompe con la esencia de servicio público y pasa a la esfera de lo privado, conectando oferta y demanda sin intervención de ningún tipo de regulación, hecho que podría poner en riesgo la seguridad del pasajero”, agregó.

EL PROYECTO DE ORDENANZA QUE PROPONE PIAGGIO: